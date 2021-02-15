В регионах России нужно распространять практику создания специализированных гостиниц для внебольничного проживания тяжелобольных детей. С таким мнением выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«На наш взгляд, опыт создания социальных гостиниц для внебольничного проживания тяжелобольных детей нужно тиражировать в регионы, где это необходимо. Особенно где есть медицинские центры федерального значения», — привела слова омбудсмена ее пресс-служба, сообщил ТАСС.

Вместе с тем, по словам Кузнецовой, важно создать для родителей детей возможность получать информацию о деятельности благотворительных фондов, которые оказывают такую помощь. По словам Кузнецовой, для этого нужен сервис, который позволил бы получать информацию в режиме «одного окна».

В этой связи Кузнецова отметила для всех регионов актуальность проблемы проживания тяжелобольных детей, которые приехали на лечение.

Аппарат уполномоченного совместно с некоммерческими общественными организациями благодаря поддержке мэрии Москвы открыл социальную гостиницу для онкобольных детей в столице, напомнила Кузнецова.

«И теперь видим, что проект оказался востребован, „Добрый дом“ помогает многим людям», — отметила она.