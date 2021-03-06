В регионах России могут создать центры по принятию решений в коммунальной сфере

Проект объединенной стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года включит в себя пункт о создании в регионах единых центров по принятию решений в коммунальной сфере.

Для их работы нужна передача ряда полномочий от муниципалитетов региональным властям. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Олег Мельниченко.

По его словам, новый проект стратегии в качестве одного из средств решения вопроса модернизации объектов ЖКХ предусматривает создание на региональном уровне единого центра принятия технологических, инвестиционных и ценовых решений в сфере ЖКХ. Об этом Мельниченко сказал на окружном консультативном совете по развитию местного самоуправления, сообщил ТАСС.

Разработчики стратегии видят позитивный эффект долгосрочного планирования в сфере ЖКХ для прихода в нее большего количества инвесторов, уточнил сенатор.

Отказ от мусоропровода в многоквартирном доме поможет сэкономить на услугах ЖКХ. За его обслуживание россиянин платит дополнительно около тысячи рублей в год. Жильцы оплачивают чистку мусоропровода и перемещение мусора. При этом площадки в доме, где есть возможность выбросить отходы не выходя на улицу, положено мыть каждый день, что увеличивает стоимость жилищно-коммунальных услуг.