Стало известно о дефиците мяса в рационе у россиян

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что россияне испытывают дефицит мяса в пище из-за низкого заработка. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Юшина, белки животного происхождения — это фундамент, на котором строится весь организм, включая мозг человека. А многим людям в России не хватает денежных средств, чтобы получать белок в необходимом количестве. В среднем российский гражданин в год потребляет 77 килограммов мяса. Этот показатель намного ниже, чем в других странах.

При этом эксперт призвал не концентрироваться на сокращении поголовья скота, а отказываться от использования личных автомобилей. Юшин считает, что сельское хозяйство нельзя считать лидером по выбору углекислого газа и его вредность еще надо доказать.