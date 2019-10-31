Неблагополучные семьи в ЯНАО обвинили в распространении вшей

В городском сообществе в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация о том, что дети из неблагополучных семей принесли в школу паразитов.

«Мамани, вы за детьми смотрите вообще?! Сил нет, то вши, то чесотка! Если для вас это норма, то для остальных — нет! <…> Ведь не трудно понять в каких семьях такое происходит», — написал автор поста.

Комментаторы разошлись во мнениях с автором.

В частности, Леночек Ленкина написала: «А почему вы решили, что эти заразы из неблагополучных семей идут? Почему вы решили, что имеете право решать кому и на каких условиях учиться? Не надо ставить себя выше других». Другие пользователи предложили автору лучше следить за собственными детьми.

Некоторые комментаторы уточнили, что речь идет о школе №8, однако ее директор отказался от комментариев.

Пресс-служба горадминистрации развела руками: «От этой неприятной ситуации никто не застрахован. Столкнуться с проблемой можно где угодно. Профилактические меры приняты. В образовательных организациях города будут проведены родительские собрания с участием представителей Администрации города и медицинских работников, которые дадут разъяснения, ответят на все интересующие вопросы».