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    09 мая 2022, 08:53

    В работе RuTube произошел масштабный сбой

    Ольга Назаркина

    Российский видеохостинг RuTube 9 мая перестал быть доступен для пользователей. При попытке зайти на сайт пользователям предлагают зайти на сайт позже или обратиться в администрацию.

    C чем именно связаны проблемы с работой видеохостинга, пока непонятно. Представители RuTube случившееся пока никак официально не комментировали.

    В работе RuTube произошел масштабный сбой | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В апреле RuTube анонсировал новый способ авторизации — через «Госуслуги». Пользователи смогут пропустить этап премодерации при публикации видеоматериала, а также уменьшить нагрузку на систему проверки.

    В том же месяце пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что RuTube станет более удобным для пользователей. Он отметил, что у платформы есть будущее.