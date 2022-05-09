В работе RuTube произошел масштабный сбой

Российский видеохостинг RuTube 9 мая перестал быть доступен для пользователей. При попытке зайти на сайт пользователям предлагают зайти на сайт позже или обратиться в администрацию.

C чем именно связаны проблемы с работой видеохостинга, пока непонятно. Представители RuTube случившееся пока никак официально не комментировали.

Источник фото: телеканал «360»

В апреле RuTube анонсировал новый способ авторизации — через «Госуслуги». Пользователи смогут пропустить этап премодерации при публикации видеоматериала, а также уменьшить нагрузку на систему проверки.

В том же месяце пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что RuTube станет более удобным для пользователей. Он отметил, что у платформы есть будущее.