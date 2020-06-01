В работе приложения Сбербанка произошел сбой
У Сбербанка возникли проблемы с онлайн-приложением. Пользователи жалуются, что не могут зайти в свой аккаунт. Совершить платеж или перевести деньги у них тоже не получается.
Данные о сбое опубликовал портал Downdetector, который отслеживает проблемы в социальных сетях и онлайн-сервисах.
Не смогли перевести деньги 73% пользователей, еще у 21% вообще не получилось войти в систему. «Сбой всех сервисов» отмечают 5%.
По состоянию на 11:35 при попытке входа в приложение появляется сообщение о временной недоступности сервиса.
В Сберабанке заверили, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений. В пресс-службе организации уверили РИА «Новости», что проблему устранят в ближайшее время. На запросы пользователей в Twitter Сбербанк тоже пообещал все починить.
«Те операции, которые вы уже провели, пройдут», — подчеркнули в Сбербанке.