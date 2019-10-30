В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой

Перебои наблюдались с 18:00 по Москве. В основном пользователи сообщали, что неполадки были связаны с отправкой сообщений и проблемами с загрузкой новой информации в ленте.

Пользователи всего мира пожаловались на сбой в работе Google Подробнее

Самое большое количество сообщений о сбоях в работе социальных сетей поступало от жителей США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии.

Последний раз сообщения пользователей о сбое в работе Instagram поступали 22 августа. Он коснулся жителей США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и России.

Ранее в СМИ сообщалось, что Instagram будет блокировать фотографии и иллюстрации, связанные селфхармом или самоубийствами после самоубийства 14-летней Молли Рассел, которая перед смертью просматривала подобный контент в Istagram.