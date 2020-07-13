В публикациях Сафронова не нашли данных, переданных спецслужбам Чехии — адвокат
Публикации Сафронова изучили эксперты из института криминалистики ФСБ, пишет РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. Они пришли к выводу, что в сообщениях не было государственной тайны.
При этом следствие считает, что Сафронов пользовался программным обеспечением для шифрования, когда общался с иностранными спецслужбами.
«Ранее следствие утверждало, что Иван якобы общался со спецслужбами Чехии через сеть интернет. Сейчас уточняется, что сообщения были зашифрованы, шифрование было с помощью программного обеспечения VeraCrypt», — привело РИА «Новости» его слова.
Адвокат, участник правозащитного объединения «Команда 29» Евгений Смирнов уточнил, что советник госкорпорации свою вину отрицает.
«Допрос закончился. У следствия не было к Ивану вопросов. Так бывает. Вину он не признал», — сообщил он «Интерфаксу».
Адвокат добавил, что советник главы госкорпорации настроен на борьбу и бодр. Никаких обвинений Сафронов не признает, так как «считает их полным бредом».
Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. ФСБ считает, что бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» работал на одну из-западных спецслужб и передал ей информацию, содержащую государственную тайну. Сейчас Сафронов находится в СИЗО, а по статье о госизмене ему грозит до 20 лет тюрьмы.