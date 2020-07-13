Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова обвинили в разглашении государственной тайны. Специалисты ФСБ изучили публикации бывшего журналиста, но не нашли там сведений с гостайной.

Публикации Сафронова изучили эксперты из института криминалистики ФСБ, пишет РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. Они пришли к выводу, что в сообщениях не было государственной тайны.

При этом следствие считает, что Сафронов пользовался программным обеспечением для шифрования, когда общался с иностранными спецслужбами.

«Ранее следствие утверждало, что Иван якобы общался со спецслужбами Чехии через сеть интернет. Сейчас уточняется, что сообщения были зашифрованы, шифрование было с помощью программного обеспечения VeraCrypt», — привело РИА «Новости» его слова.

Адвокат, участник правозащитного объединения «Команда 29» Евгений Смирнов уточнил, что советник госкорпорации свою вину отрицает.

«Допрос закончился. У следствия не было к Ивану вопросов. Так бывает. Вину он не признал», — сообщил он «Интерфаксу».

Адвокат добавил, что советник главы госкорпорации настроен на борьбу и бодр. Никаких обвинений Сафронов не признает, так как «считает их полным бредом».

Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. ФСБ считает, что бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» работал на одну из-западных спецслужб и передал ей информацию, содержащую государственную тайну. Сейчас Сафронов находится в СИЗО, а по статье о госизмене ему грозит до 20 лет тюрьмы.