Рассекречены преступления эстонских карателей в Псковской области

ФСБ рассекретила имена десятков военных преступников, которые во время Великой Отечественной служили в 37-м эстонском охранном батальоне. Они уничтожали мирное население Псковской области, а после войны залегли на дно.

Полицейское подразделение было сформировано из эстонских националистов, которые проводили карательные операции против партизан и обычных граждан. Самым известным преступлением 37-го батальона стало сожжение деревни Ланева Гора в октябре 1943 года.

Каратели расстреляли 55 жителей, более половины из которых были детьми. Среди убитых было три ребенка грудного возраста и 29 детей до 14 лет. После деревню сожгли.

К началу 1970-х годов в СССР нашли шестерых бывших военнослужащих 37-го батальона, сумевших скрыть участие в карательных операциях.

Против них открыли новое дело. Четырех приговорили к смертной казни, остальных — к длительным срокам заключения.

Среди преступников был Энн Оодла. После войны он вернулся в Тарту, где работал печником. На следствии Оодла рассказал, как расстреливал жителей Ланевой Горы.

Сначала всех согнали в центр деревни. Затем последовал новый приказ: развести всех по домам, там расстрелять и сжечь. Во время следственного эксперимента Оодла показал, где происходили расстрелы, нарисовал подробный план деревни и рассказал о своих сообщниках.