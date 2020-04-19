В психбольнице Архангельска заразились коронавирусом 70 человек

Резкое увеличение количества больных за минувшие сутки объясняется именно вспышкой COVID-19 в медучреждении. В оперштабе указали, что учитывая новые данные, на 19 апреля общее число заражений в регионе достигло 114 человек.

Психбольницу продезинфицировали и переоборудовали в инфекционный стационар для пациентов с подтвержденным коронавирусом. Туда в скором времени прибудут инфекционисты из областной клинической больницы.

В оперштабе также сообщили, что из-за этого случая в Архангельской области власти установили режим изоляции для прибывших из столицы, Санкт-Петербурга, Коми, а также Московской, Ленинградской и Мурманской областей. Местные жители две недели должны будут находиться дома, а приехавшие в регион по работе смогут жить в гостинице только после предъявления справки об отсутствии 2019-nCoV в организме.

О вспышке в психбольнице стало известно 18 апреля. Тогда вирус подозревали у 50 человек. Все заразились от сотрудницы медучреждения. Все контактировавшие с ней закрыты на карантин.