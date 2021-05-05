«В прошлом году нареканий не было». Тюменские власти ответили на видео с засохшим пряником для ветерана

Сувенирные пряники, которые вручили тюменским ветеранам, соответствуют срокам годности. В прошлом году нареканий к продукту не было. Так прокомментировали в пресс-службе департамента социального развития региона видео, где женщина пытается распилить засохшую выпечку.

«Состав продуктового набора ежегодно формируется с учетом пожеланий самих ветеранов и согласовывается областным советом ветеранов войны и труда. Аналогичные пряники ишимского производителя входили в состав подарка и в прошлом году, нареканий со стороны ветеранов и их родных не поступало», — рассказали в пресс-службе.

Источник фото: пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

В ведомстве отметили, что пряник «Ишимский сувенирный с фруктовой начинкой» не является самостоятельным подарком, а входит в состав в продуктового набора. Выдавали их в течение апреля, срок годности товаров нарушен не был. Представители департамента также утонили, что информация о засохшем прянике, размещенная в соцсетях, проверятся.

Помимо продуктовых наборов, в Тюменской области ветеранам ко Дню Победы предоставили единовременные выплаты и вручили именные поздравления.

Накануне родственница одного ветерана сняла видео, где она пытается хоть как-то разломать пряник. Он был настолько жестким, что только после ударов о стол от него смогли отвалиться небольшие кусочки.