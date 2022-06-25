Россиянам дали советы по формированию арбузов в прохладном климате

В регионах с прохладным климатом и коротким летом тем, кто решил получить свой урожай арбузов, важно уделить внимание формированию плодов. Советы о том, как правильно это сделать, опубликовал профессиональный агроном Алексей Володихин в Telegram-канале «Мой урожай: Сад. Огород. Цветы».

По словам Володихина, формированием арбузов нужно заниматься при выращивании в прохладном климате и в теплицах. На растении следует оставлять не более четырех или пяти плодов, а все плети выше следует прищипнуть, тогда силы будут уходить не на рост, а именно на вызревание урожая.

Если лето выдалось дождливым, то под плоды нужно подкладывать дощечки. В противном случае арбузы могут начать гнить в месте соприкосновения с почвой.

В южных регионах, как уточнил специалист, формированием арбузом заниматься не нужно. По данным Володихина, хотя арбузы теплолюбивы, они в целом неплохо растут до линии Санкт-Петербург — Ярославль — Киров — Пермь — Екатеринбург. Однако если заниматься их выращиваем в теплицах с обогревом, получить урожай можно и в Якутске.