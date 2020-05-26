В Приморье приступают к первому этапу снятия ограничений

Власти Приморья объявили о смягчении режима ограничений, который ранее был введен на территории региона из-за коронавируса.

«Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса», — говорится в сообщении регионального правительства. Уточняется, что это стало возможным на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора после того, как коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормированного.

Власти региона отмечают, что возможно возобновят работы парикмахерские, салоны красоты, химчистки, ателье, ремонтные мастерские. Кроме того, разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 квадратных метров. Однако, при этом в здании должен быть отдельный наружный вход и предельное количество посетителей — один человек на четыре квадратных метра.

В сообщении указано, что первый этап снятия ограничений будет вводиться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Работа административных комиссий будет усилена, чтобы не допустить роста заболевания.

Частичное снятие ограничений начнется во всех муниципальных образованиях, кроме Находкинского городского округа, приводятся в сообщении слова губернатора Приморья Олега Кожемяко. Это сделано из-за того, что четвертая часть всех выявленных случаев коронавируса в Приморье приходится именно на Находку.

Власти Карелии ранее разрешили туристическим объектам северных и центральных районов региона принимать путешественников с 1 июня. Однако турбазы должны обеспечить возможность расселения гостей в отдельно стоящих коттеджах или гостевых домах.