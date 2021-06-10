Россияне стали больше тратиться в приложениях для знакомств

Россияне в мае потратили на продвижение своих аккаунтов в дейтинговых приложениях в десятки раз больше денег, чем годом ранее. Это следует из подсчетов платежной системы «ЮMoney».

Из отчета следует, что в мае пользователи совершили в подобных сервисах в 85 раз больше покупок, чем год назад, уточнил «Коммерсант». Число подписчиков, которые приобретают платные услуги, увеличилось в 70 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и в 68 раз к маю 2019-го.

По оценке аналитиков, средний чек на платные услуги в дейтингах вырос на 30%, до 327 рублей. Речь идет, например, о приобретении VIP-статусов, с помощью которых пользователь может вывести свою анкету в топ, а также о виртуальных подарках и иных платных услугах.

Эксперты связывают интерес с «постпандемической эйфорией». Операторы связи также фиксируют рост трафика на сервисы знакомств. Особенного всплеска они ожидают в Санкт-Петербурге на фоне матчей чемпионата Европы по футболу.

Популярные сервисы для знакомств согласились поддержать кампанию по вакцинации в Великобритании. Правительство договорилось с руководствами приложений о поощрении пользователей, сделавших прививки от коронавируса. Теперь такие люди будут получать определенные бонусы.