В правительстве предложили вернуться к типовым проектам в строительстве

Инициатива принадлежит Министерству строительства. Оно уже готовит необходимые поправки в Градостроительный кодекс. Они коснутся школ, больниц, дворцов культуры, библиотек и так далее. Предполагается, что типовое проектирование поможет снизить расходы и ускорить строительство зданий.

Документ под названием «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в целях введения типового проектирования в РФ» в сентябре рассмотрит сначала комиссия по законопроектной деятельности. Его внесут в Государственную думу в конце этого года.

«Законопроект в настоящее время разрабатывается Минстроем России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — рассказали в пресс-службе правительства.