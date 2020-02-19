В правительстве предложили вернуться к типовым проектам в строительстве
Муниципальные здания, которые строятся на бюджетные деньги, предложили возводить по типовым проектам, сообщила газета «Известия».
Инициатива принадлежит Министерству строительства. Оно уже готовит необходимые поправки в Градостроительный кодекс. Они коснутся школ, больниц, дворцов культуры, библиотек и так далее. Предполагается, что типовое проектирование поможет снизить расходы и ускорить строительство зданий.
Документ под названием «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в целях введения типового проектирования в РФ» в сентябре рассмотрит сначала комиссия по законопроектной деятельности. Его внесут в Государственную думу в конце этого года.
«Законопроект в настоящее время разрабатывается Минстроем России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — рассказали в пресс-службе правительства.