В поселке Вешкайма простились с погибшими в результате стрельбы в детсаду

Жители поселка Вешкайма простились с воспитательницей детсада «Рябинка» и двумя детьми, которые стали жертвами вооруженной атаки 26 апреля. Погибших отпели в храме Бориса и Глеба.

После церемонии траурные процессии проследовали на местное кладбище, где состоялось погребение. В местной администрации отметили, что по ходу движения колонны на перекрестках и на кладбище была организована охрана общественного порядка, дежурили машины «скорой».

Трагедия произошла в минувший вторник, 26 апреля. Местный житель во время тихого часа вошел в здание детсад и начал стрелять из охотничьего ружья. Погибли два ребенка и сотрудница детсада. Потом нападавший покончил с собой. Известно, что он состоял на учете как психически больной. Сегодня в Вешкаймском районе объявлен день траура.