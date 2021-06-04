Подростки утопили арендованный самокат в подмосковной реке

Подростки из Балашихи нашли себе странную забаву. Во время прогулки по парку «Пехорка» они сбросили в реку арендованный электросамокат. Средство передвижения в итоге из воды достали, но поступок ребят обошелся их родителям в приличную сумму.

Самокат URENT утопили еще 9 мая, рассказал «360» очевидец событий. Компенсировать ущерб от детского развлечения пришлось взрослым — они заплатили 70 тысяч рублей.

Чтобы достать самокат со дна реки, привлекли водолазов. Сами подростки позже извинились за содеянное. О том, к каким последствиям приведет их поступок, школьники не догадывались.

«Мы не знали, что все самокаты отслеживаются. В попытке повеселиться мы даже не подумали, какой поступок совершаем. Теперь наши родители вынуждены нести финансовые затраты. Просим у них за это прощения. Очень надеемся, что наш поступок не приостановят работу таких (по прокату самокатов — прим. ред.) компаний в нашем городе», — сказали ребята.

Электросамокаты в Подмосковье стали сдавать в аренду с начала апреля. В шести городских округах — Мытищах, Красногорске, Королеве, Балашихе, Реутове, Долгопрудном и в Люберцах — открыли 700 специальных парковок.