Газ в рамках президентской программы пришел в дом 80-тысячного абонента Подмосковья | 360°

Общество 26 сентября 2022, 17:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Газ в рамках президентской программы пришел в дом 80-тысячного абонента Подмосковья Жительница Луховиц стала 80-тысячным абонентом по программе по газификации Подмосковья РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Московской области высокими темпами продолжается газицификация населенных пунктов. Юбилейного, 80-тысячного абонента в рамках президентского проекта подключили в Луховицах, им стала местная жительница Лидия Тимофеева.

«Это, конечно, большая радость и большой вообще прогресс для нас! Конечно, вот сейчас любого спросите, кто здесь живет, кто здесь жил раньше, для всех это вообще невероятное событие», — поделилась впечатлениями женщина.

Реклама

Программа стартовала в июне 2021-го и продлится до декабря 2022 года. Луховицы стали 2100-м населенным пунктом, догазифицированным со старта программы.

Реклама

Сейчас «Мособлгаз» ведет стройки одновременно в 300 населенных пунктах Подмосковья. До конца года необходимо догазифицировать еще более 700 населенных пунктов.

«На самом деле, знаете, как с горки, все увеличивается и увеличивается, мы сегодня завершили газификацию 2100-го населенного пункта из 2806. То есть темп действительно большой. Сегодня „Мособлгаз“ только своих порядка 300 бригад выставил на реализацию этого проекта», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Для подключения голубого топлива к дому необходимо не только построить газопровод, но и купить газовые приборы. Даже в условиях санкций проблем с поставками оборудования нет, на рынке представлены достойные отечественные бренды по адекватным ценам.

«Мы этим вопросом уже стали заниматься достаточно давно, и линейка оборудования, которую предлагает „Мособлгаз“, достаточно большая — порядка 100 наименований производителей. Также по назначению губернатора мы сформировали еще в начале президентского проекта ряд пакетных предложений, у жителя есть выбор, цены доступные, поэтому абсолютно никаких проблем в этом нет», — добавил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Кроме того, для участников программы оборудование в магазине «Мособлгаза» можно приобрести с дополнительной скидкой. Большинство моделей производят в России, а значит, они точно не исчезнут с витрин.

По президентскому проекту социальной газификации за полтора года «Мособлгаз» догазифицирует 2806 населенных пунктов. Газораспределительная сеть Московской области прирастет более чем на две тысячи километров, а подключиться к газу смогут 250 тысяч жителей.

Хотите узнать, когда тепло придет в ваш дом? Следить за процессом можно онлайн — на интерактивной карте на сайте mosoblgaz.ru, в разделе «Социальная газификация».

0 0 0 0 0 0