В Подмосковье проведут парады в честь 75-летия Победы

В некоторых городах Московской области пройдут парады в честь 75-летие Победы. Шествие будет организовано со всеми необходимыми мерами коронавирусной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил в интервью «Российской газете», что в день Парада Победы в регионе обязательно пройдут торжественные парады «Победный марш», но с учетом всех необходимых мер безопасности.

«Московская область не может обойти стороной такое событие, как 75-летие Парада Победы. Центральные улицы городов будут празднично оформлены в память о легендарном Параде 1945 года», — отметил губернатор. В городах воинской славы пройдут торжественные парады.

Организовано все будет таким образом, чтобы зрители могли соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга.

А вот выпавшие на первую половину лета дни городов в Подмосковье будут отменены. Дальше — все будет зависеть от эпидемической ситуации.

«Если будем уверены, что это безопасно для жителей, — обязательно проведем», — сказал Воробьев.