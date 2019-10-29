Пища на зиму. В Подмосковье перевыполнили план по заготовке корма для коров

Намеченный план по заготовке основных видов кормов на предстоящую зиму в хозяйствах Подмосковья идет с опережением на 251 тысячу тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, на сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах Подмосковья на зимне-стойловый период 2019–2020 годов заготовлено 958,3 тысячи тонн грубых кормов.

«Это на 72 тысячи тонн больше, чем в прошлом году на эту дату. И также заготовлено 766,5 тысячи тонн сочных кормов, что на 179 тысяч тонн больше прошлогодних показателей», — отметил министр.

Увеличение объемов выращивания кормов для животных идет в регионе путем ввода в сельскохозяйственный оборот новых земель и применением современных аграрных технологий.

«Скошено 196 тысяч гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Это на 20 тысяч гектаров больше, чем на аналогичный период прошлого года. На одну голову крупного рогатого скота заготовлено около 31 центнера», — сказал Андрей Разин.

Заготовочная кампания в Подмосковье, по словам министра, завершится, как и планировали, в начале ноября.