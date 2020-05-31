В Подмосковье выпало почти полторы месячных нормы осадков. Последствия уже начали устранять

Сильные дожди стали причиной подтоплений многих домов и участков в Подмосковье. Губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что специалисты сейчас занимаются устранением всех последствий непогоды.

«Осадки очень сильные, дождь идет с четверга-пятницы, уже выпало почти полторы месячных нормы, и прогноз обещает дожди всю следующую неделю. Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе», — отметил губернатор Подмосковья.

Он подчеркнул, что самая острая ситуация наблюдается в Нахабине, Дедовске и Наро-Фоминске. Кроме того, с подтоплением столкнулись жители некоторых населенных пунктов Красногорского городского округа, Сергиева Посада, Одинцова и Истры.

«Знаем, что люди ждут помощи. Службы ЖКХ, дорожники и МЧС сейчас вместе заняты ликвидацией последствий сильных дождей», — сообщил Воробьев.

Всего за 30 и 31 мая пострадали 179 участков, 15 дачных домов и две дороги. К 14:00 воскресенья в зоне подтопления остаются 97 участков в пяти муниципалитетах.

В Наро-Фоминске работы уже удалось закончить и стабилизировать ситуацию. Воду откачали у у железнодорожной платформы «Опалиха» в Красногорске. Работами занимались 117 человек и 43 единицы техники. Воду убирают с помощью пожарной и инженерной техники: мотопомп, вакуумных насосов, тракторов и тягачей. Кроме того, в режим готовности привели аэромобильную группу в составе 200 человек, 29 единиц техники и 10 плавательных средств.

Вечером 29 мая на Подмосковье обрушился ливень, который за ночь затопил многие дороги, дома и участки в области. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина предложила людям переселиться на время проведения работ в гостиницу и заверила, что в округе будет дежурить аварийно-восстановительная служба (МосАВС).

В других районах Подмосковья сейчас тоже занимаются ликвидацией последствий подтоплений и помогают местным жителям. Все аварийные службы региона были приведены в режим повышенной готовности.