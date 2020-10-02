В Подмосковье можно онлайн получить субсидию на оплату ЖКУ

Жители Подмосковья теперь могут получить в электронном виде услугу по предоставлению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Это стало возможно в рамках проекта «Умная платежка».

В сообщении пресс-службы Министерства социального развития Московской области сказано, что оформить субсидию могут те граждане, которые зарегистрированы по месту жительства в регионе, и в том случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выше 22% от общего дохода семьи.

«С начала года субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг оформили 186 тысяч человек», — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства.

Расчет размера субсидии происходит из размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения в регионе.

На региональном портале государственных и муниципальных услуг житель Московской области может оформить получение субсидии на оплату ЖКУ.

Заявление также можно подать через личный кабинет на сайте лкк.мособлеирц.рф или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Количество квартир в Подмосковье с января по август увеличилось на 46 672 единицы, это без учета 9,7 тысяч квартир, которые построили жители на своих садовых участках. Лидирующую позицию по вводу жилья заняли городские округа Одинцово — 325,6 тысяч квадратных метров, Балашиха — 299,5 тысяч квадратных метров, Солнечногорск — 259 тысяч квадратных метров.