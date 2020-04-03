В Подмосковье еще 34 человека заразились коронавирусом

В Московской области выросло число случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрированы 34 пациента с СОVID-19. Таким образом, 211 жителей Подмосковья заражены.

По информации оперштаба Московской области, больше всего случаев (24) зафиксировали в Одинцове. Еще 13 — в Люберцах, 12 — в Ленинском округе, по 11 — в Химках, Мытищах, Раменском. Девять человек заболели в Красногорске, восемь — в Балашихе, по шесть — в Долгопрудном и Истре, по пять — в Лобне, Реутове и Котельниках, четыре — в Дмитрове и Жуковском.

По нескольку случаев зарегистрировали в Домодедове, Лыткарине, Протвине, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Королеве, Дубне, Подольске, Фрязине. По одному больному — в Егорьевске, Щелкове, Павловском Посаде, Лотошине и Коломне. При этом жертвами коронавируса в регионе стали два человека, еще 17 выздоровели.

В Московской области с 30 марта действует режим изоляции. Жители должны оставаться дома. Исключение сделано для тех, кто вынужден ходить на работу. В Подмосковье закрыты парки, торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы, салоны красоты, рестораны. Режим изоляции продлится в области до 1 мая.