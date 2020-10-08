В Подмосковье двух бизнесменов застрелили и скинули в колодец. Главное

В Звенигороде возле «Ашана» застрелили двух крупных предпринимателей Андрея Родионова и его компаньона Юрия Краснопольского. Предполагаемого убийцу уже задержали.

Все произошло 6 октября, очевидцы услышали выстрелы, а после родственники одного из бизнесменов заявили в полицию о его пропаже. В тот день криминалисты и полицейские выехали к возможному месту нахождения мужчины.

«В результате был обнаружен автомобиль пропавшего, а также две стреляные гильзы и следы волочения. <…> Удалось установить обстоятельства произошедшего, а также место, где было спрятано тело мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Оказалось, что трупы мужчин были спрятаны в колодце, расположенном на участке в Одинцове. А на их телах обнаружили следы огнестрельного ранения. Пока следствие подозревает в убийстве Александра Дмитравцова — 64-летнего предпринимателя из Звенигорода. Как полагают специалисты, он мог совершить убийство на почве конфликта из-за земельного участка.

С чего начался конфликт между бизнесменами

Жителям Звенигорода знакомы разногласия между тремя предпринимателями. По их словам, Дмитравцов управлял местной баней, но вскоре права на здание непонятным образом получили Родионов и Краснопольский, сообщает «Подмосковье сегодня». Поэтому появилась версия о причастности Дмитравцова к их убийству. Ведь из-за них он лишился бизнеса. Предположительно, подозреваемый позвал мужчин на встречу возле «Ашана» и там разделался с ними. По неподтвержденным данным, на эту встречу должен был приехать их помощник, но он опоздал, что его и спасло.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства дела и собирают базу доказательств. В скором времени подозреваемому предъявят обвинение.