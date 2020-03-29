В поддержку курьеров, героев эры COVID19, в Twitter запустили флэшмоб
Пользователи Twitter решили, что их доблесть остается недооцененной.
«Еще на том параде должен быть полк курьеров. Они наравне с медицинскими работниками храбро трудятся „в тылу“, чтобы врачам доставалось меньше работы. Спасибо, курьеры, вы крутые!» — написал пользователь под ником «м, а р и г о в о р и».
Этот пост попался на глаза блогеру Мите Достоевскому, который на своей странице в соцсети запустил флэшмоб с хештегом #спасибокурьерам.
Его участники должны рассказать историю о самом удачно опыте общения с доставщиками еды.
Одна из пользовательниц рассказала, что у нее есть гиперобщительная такса, которой сейчас очень грустно из-за сокращения прогулок.
«#спасибокурьерам, что ребята находят пару минут погладить таксу и нормально относятся к тому, что она вылетает их встречать рыжим ураганом», — написала она.
Другие комментаторы сообщили, что им очень приятно слышать от курьеров пожелания: «Хорошего дня, берегите себя!»
«Со мной даже дома так не общаются! Может ли курьер стать моей новой семьей?» — поинтересовался один из них.
Одна из пользовательниц написала, что сейчас для курьеров и фармацевтов наступила горячая пора. Но она и до пандемии ценила их услуги.
«Но и до пандемии они многократно буквально спасали мне жизнь, привозя лекарства в глухую ночь, когда я лежала с температурой 40 или выла волком от боли. Спасибо!» — обратилась она к курьерам.
На флэшмоб уже обратили внимание в сервисе «Яндекс.Еда».