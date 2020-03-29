В поддержку курьеров, героев эры COVID19, в Twitter запустили флэшмоб

Пользователи Рунета по аналогии с военными парадами предложили после окончания пандемии организовать ежегодный парад медиков, которые сутками работают, чтобы спасти тех, кто заразился коронавирусом. Их оппоненты напомнили о людях, которые делают многое для того, чтобы у них было меньше работы. О доставщиках еды.

Пользователи Twitter решили, что их доблесть остается недооцененной.

«Еще на том параде должен быть полк курьеров. Они наравне с медицинскими работниками храбро трудятся „в тылу“, чтобы врачам доставалось меньше работы. Спасибо, курьеры, вы крутые!» — написал пользователь под ником «м, а р и г о в о р и».

Этот пост попался на глаза блогеру Мите Достоевскому, который на своей странице в соцсети запустил флэшмоб с хештегом #спасибокурьерам.

Его участники должны рассказать историю о самом удачно опыте общения с доставщиками еды.

Одна из пользовательниц рассказала, что у нее есть гиперобщительная такса, которой сейчас очень грустно из-за сокращения прогулок.

«#спасибокурьерам, что ребята находят пару минут погладить таксу и нормально относятся к тому, что она вылетает их встречать рыжим ураганом», — написала она.

Другие комментаторы сообщили, что им очень приятно слышать от курьеров пожелания: «Хорошего дня, берегите себя!»

«Со мной даже дома так не общаются! Может ли курьер стать моей новой семьей?» — поинтересовался один из них.

Одна из пользовательниц написала, что сейчас для курьеров и фармацевтов наступила горячая пора. Но она и до пандемии ценила их услуги.

«Но и до пандемии они многократно буквально спасали мне жизнь, привозя лекарства в глухую ночь, когда я лежала с температурой 40 или выла волком от боли. Спасибо!» — обратилась она к курьерам.

На флэшмоб уже обратили внимание в сервисе «Яндекс.Еда».