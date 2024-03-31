Общество 31 марта 2024, 05:58 «В пяти метрах от террористов». Выжившие в «Крокусе» мать и дочь рассказали о чудесном спасении РЕН ТВ: участницы панихиды у «Крокуса» поделились историей чудесного спасения РИА «Новости»

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Участницы панихиды по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Дарья Андросова и ее мать Вера чудом спаслись во время нападения. Своей историей они поделились с РЕН ТВ.

Женщины признались, что в первые минуты восприняли происходящее, как розыгрыш. Их с матерью и еще 10 человек спасло только то, что они спрятались за металлоискатель, где легли на пол. По ее словам, как будто сработало «коллективное бессознательное».

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«И они (террористы — прим. ред.) прошли мимо нас, вспышки, вспышки, каждый выстрел — вспышка, расстояние до нас было в 5–10 метров. Им просто было достаточно голову повернуть, и нас бы увидели всех, а мы лежим на полу», — вспомнила девушка.

После того, как боевики прошли, люди покинули здание через двери и разбитое окно. Счет шел на секунды.

Дарья также рассказала, что террористы на их глазах убили женщину, которая продавала билеты. Ее мать призналась, что чем больше времени проходит, тем страшнее становится от того, что могло с ними произойти.

Ранее жители Донецка почтили память жертв теракт а в «Крокус Сити Холле».