В ПФР пояснили, кто будет получать «сельскую надбавку» в 2022 году

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали дополнительную категорию россиян, которым с 1 января 2022 года будут начислять «сельскую надбавку», сообщила «Российская газета».

С начала следующего года повышенная пенсия за работу в сельской местности в течение 30 и более лет, которая полагается неработающим пенсионерам, будет выплачиваться независимо от места проживания, уточнили в ПФР.

«Сельскую надбавку» распространили после 1992 года на пенсионеров, которые работали в сферах растениеводства и животноводства в организациях, для которых сельское хозяйство не основной вид деятельности.

К сельским работникам независимо от профессии, специальности или занимаемой должности, также приравняли тех россиян, которые до 1992-го работали в колхозах, на машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хозяйствах или сельхозартелях.

В новом году в Госдуме ожидается рассмотрение большого количества законопроектов, которые должны облегчить жизнь россиян. В частности, речь идет об упрощении налоговой системы, а также дальнейшей цифровизации многих процессов в социальной сфере. Также в 2022 году ожидается работа над проектами, которые направлены на улучшение экологической обстановки. Кроме того, член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заметила, что в следующем году в России должна увеличиться часть социальных выплат.