В ПФР объяснили, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений

Существуют четыре вида выплат пенсионных накоплений. Это единовременная выплата, срочная пенсионная выплата, накопительная пенсия и выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам, в случае его смерти. В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений.

Получить все средства пенсионных накоплений одномоментно одной суммой могут прежде всего, россияне, рожденные в 1967 году и позднее: мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, отметила «Российская газета». Они должны были быть официально трудоустроены в период с 2002 по 2004 года и за них работодатели должны были отчислять страховые взносы.

Также правом на единовременную выплату из пенсионных накоплений обладают участники программы государственного софинансирования пенсий, вступление в которую завершилось 31 декабря 2014 года.

Единовременную выплату производит ПФР или негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в зависимости от того, где у человека формировались накопления.

Подать заявление в ПФР или НПФ можно в любой момент после достижения возраста 55 и 60 лет.

Россияне, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-й группы, имеют право на ежемесячные выплаты. Об их размере и порядке получения напомнила детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец. Ежемесячную выплату может получать только один неработающий трудоспособный человек. Она устанавливается в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы, за которым производят уход.