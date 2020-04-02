В петербургском роддоме выявили коронавирус у беременной

Заразившаяся женщина находится на 28 неделе беременности, у нее наблюдаются все симптомы пневмонии. Инфицированную направили в больницу имени Боткина и подключили к аппарату ИВЛ.

По информации издания, пациенток предупредили о вирусе и запретили ходить между отделениями. Также до 17 апреля был закрыт приемный покой.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался больной COVID-19, которому было 39 лет. Пациент был на протяжении трех дней подключен к аппарату ИВЛ. У него были тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

По последним данным, в России количество зараженных достигло 3549, из них 235 человек выздоровели и 31 человек погиб.