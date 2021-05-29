В Петербурге проверили готовность объектов энергетики к ПМЭФ

В Петербурге на объектах энергетики прошли учения противоаварийных сил и средств для проверки готовности к проведению Петербургского международного экономического форума и ЕВРО-2020.

«Органы власти и ресурсоснабжающие организации отрабатывали взаимодействие при устранении технологических нарушений на энергообъектах и объектах коммунального хозяйства города, задействованных в проведении Петербургского международного экономического форума-2021 и ЕВРО-2020», — сказано в сообщении аппарата вице-губернатора Сергея Дрегваля. Его приводит РИА «Новости».

На территории города и области, по замыслу учений, прогнозировались неблагоприятные погодные явления: сильный ветер, высокая температура, дожди и грозы, из-за которых отключилось электроснабжение, в том числе объектов, задействованных в проведении крупных международных мероприятий. Также, по сценарию учений, происходят аварии на объектах, тепло-, водо- и газоснабжения, затруднено движение городского электротранспорта.

В ходе тренировки энергетики устраняли дефекты на сетях горячего и холодного водоснабжения, газопроводах, восстанавливали линии электроснабжения, работу электроподстанций и котельных, говорится в пресс-релизе. В ходе учений, как отмечается, было отработано 12 различных вводных по устранению технологических нарушений на сетях и объектах энергоснабжения.

На двух крупнейших площадках — стадионе «Зенит Арена» и конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» — прошли основные мероприятия учений. Также были задействованы площадки в Центральном, Московском, Курортном, Колпинском, Выборгском, Невском районах.

Во время учений инженерно-энергетический комплекс города продемонстрировал готовность действовать слаженно и оперативно, отметил Дрегваль, слова которого приводятся в сообщении. Все условные отключения на объектах были оперативно устранены, ресурсоснабжение потребителей восстановлено.

Во время ПМЭФ-2021 пройдет Фестиваль культуры. Его центральным мероприятием станет концерт-посвящение медикам и волонтерам «От классики до рока».