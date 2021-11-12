В Петербурге примут дополнительные меры для вакцинации пенсионеров

В Санкт-Петербурге примут дополнительные меры для обеспечения обязательной вакцинации от коронавируса пенсионеров. Постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталья Башкетова.

Меры должен принять комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, отмечено в опубликованном на сайте ведомства документе.

«Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга <…> принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц старше 60 лет», — указано в постановлении.

Постановление также внесло поправки в аналогичный документ от 12 октября. Он касается обязательной вакцинации отдельных категорий сотрудников предприятий и организаций. К ним отнесли пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Комитет по здравоохранению займется организацией проведения иммунизации. Ему также необходимо определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных пунктах и бригадах.

Ведомству поручили выяснить потребность в дополнительном привлечении медработников и выезде прививочных бригад в трудовые коллективы. В его обязанности войдет обеспечение учета привившихся горожан и внесение их данных в Федеральный регистр вакцинированных.