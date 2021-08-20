Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский рассказал, что в скором времени в Санкт-Петербурге не будет дефицита социальных объектов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Он отметил, что в городе активно строятся школы, поликлиники и детские сады. Креславский уточнил, что за три года удастся избавиться от дефицита социальных объектов в городе.

«За счет бюджета в этом году будет введено шесть школ», — рассказал он.

Игорь Креславский отметил, что кроме этой задачи у правительства в приоритете также стоят проблемы обманутых дольщиков. Для них в городе также активно ведется строительство.