facebook_pixel
    20 августа 2021, 16:04

    В Петербурге не будет дефицита школ и детских садов — Игорь Креславский

    Дарья Морозова

    Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский рассказал, что в скором времени в Санкт-Петербурге не будет дефицита социальных объектов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Он отметил, что в городе активно строятся школы, поликлиники и детские сады. Креславский уточнил, что за три года удастся избавиться от дефицита социальных объектов в городе.

    «За счет бюджета в этом году будет введено шесть школ», — рассказал он.

    Игорь Креславский отметил, что кроме этой задачи у правительства в приоритете также стоят проблемы обманутых дольщиков. Для них в городе также активно ведется строительство.