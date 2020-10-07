В Петербурге назвали условие ввода новых ограничений из-за COVID-19

По его словам, при соблюдении санитарных норм ограничительные меры в прежних объемах вводиться не будут.

По оценке петербургских властей, рост заболеваемости в городе «не носит радикального характера».

При этом вице-губернатор призвал «сохранить систему оказания плановой медицинской помощи и принять меры по укреплению амбулаторно-поликлинического звена».

В свою очередь, вице-губернатор Ирина Потехина оценила ситуацию в образовательных учреждения города как достаточно спокойную. По состоянию на вторник на дистанционном обучении находились 55 классов из 20 тысяч.

«Пока нет предпосылок для того, чтобы либо переходить полностью на дистанционное обучение, либо на ранние каникулы», — сообщила Потехина.