Синоптики пообещали аномально теплую неделю в Петербурге и Москве

Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2-4 градуса, а в Северо-Западном федеральном округе — на 4-7 градусов Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

По прогнозу Гидрометцентра, в Петербурге самыми теплыми днями будут понедельник и четверг — 23 и 26 ноября. Днем ожидается +6…+7 градусов. В остальные дни в городе прогнозируют +2…+3 градуса. Всю неделю в Петербурге будет облачная погода, пройдут небольшие дожди.

В Москве синоптики обещают до четырех-пяти градусов тепла к концу недели. С понедельника по среду ожидается +1…+3 градуса. Неделя будет облачной, с небольшими осадками.

По словам Вильфанда, потепление связано с переносом воздушных масс с запада на восток. «На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах — около нормы», — пояснил он.

На юге России, Северном Кавказе и в Центральном Черноземье температура в течение недели будет в пределах нормы или ниже на один градус.