В Петербурге 8-летняя девочка сбежала из дома после ссоры с родителями

Петербургские полицейские и волонтеры почти сутки искали восьмилетнюю девочку, которая после ссоры с родителями ушла из дома. Информацию о поиске опубликовал Поисковый отряд «Лиза Алерт».

Ребенок мог уйти из дома после конфликта с родителями, пояснили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При этом представитель МВД отметил, что ранее девочка не уходила из дома самостоятельно.

Факт выхода ребенка из жилого дома был подтвержден съемкой камеры видеонаблюдения. Родители обратились в полицию и к волонтерам через пару часов после того, как не удалось установить ее точное местонахождение, пишет газета «Известия».

Информация с описанием внешнего вида и данных о девочке была размещена на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт». Сейчас девочка найдена живой, сообщил поисковый отряд на своей странице в «ВКонтакте» и на официальном сайте.