В Первой школе в Беслане зажгли свечи в память о жертвах расстрела в Казани

В Первой школе в Беслане зажгли свечи в память о погибших при массовом расстреле в казанской гимназии. Руководитель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева сказала, что трагедия в Казани «вернула всех в 1–3 сентября». Она выразила соболезнования родным и близким погибших.

«В Казань пришла трагедия, которая вернула нас обратно в 1–3 сентября», — приводит слова Дудиевой агентство Ossetia News на своей странице в Factbook. Она отметила, что очень хочется найти слова, способные утешить родителей, вернувшихся в пустые дома.

«Но мы все знаем, что таких слов нет. Только время», — сказала Дудиева.

Организаторам акции в память о погибших при расстреле в Казани выступили комитет «Матери Беслана» и администрация Правобережного района. В подготовке мероприятия помогали 30 волонтеров из школы № 8.

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани произошла стрельба. Бойню устроил бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев. Стрелок пришел в кабинет, где шел урок у 8 «А» класса, и открыл огонь по детям и учительнице. Всего погибли девять человек, а раны получили 23. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальное наказание за него — пожизненное лишение свободы.