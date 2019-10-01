Неравнодушные жители Пермского края спасли котенка с 9 пулями в теле

Дочь настояла, что котенка необходимо спасти. Пермский зоозащитник Сергей Шахторин согласился выходить животное. Котенку экстренно провели операцию. Через несколько дней он сделал первые шаги. Зоозащитник уверен, что нагрузка на лапы животному сейчас необходима.

«Он к тому же еще и растущий организм», — так прокомментировал быструю поправку котенка Шахторин. Однако в прогнозах о здоровье спасенного животного специалист пока осторожен.