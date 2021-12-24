Правительство РФ внесло препарат для лечения СМА в перечень жизненно необходимых

Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Рисдиплам» внесен в список жизненно необходимых и важных. Как сообщил ТАСС, об этом на заседании Кабинета министров объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также в расширенный список попали «Талазопариб», предназначенный для лечения рака молочной железы, и другие препараты.

По словам Мишустина, общий перечень расширился до 808 наименований.

Также был расширен перечень для лечения высокозатратных нозологий, таких как рассеянный склероз («Кладрибин»), гемофилия («Эфмороктоког альфа») и множественная миелома («Помалидомид», «Иксазомиб»). Расходы на закупку средств будут покрываться бюджетом РФ.

Стоимость препаратов из списка жизненно необходимых регламентирует государство, их используют при лечении граждан в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Также медикаменты из перечня выдаются бесплатно льготным категориям граждан по рецепту лечащего врача.