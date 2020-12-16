В Пензе нашли девочек, гревших руки и ноги над Вечным огнем

«Обе девочки установлены, им по 15 лет. С ними в настоящее время проводится беседа в отделе полиции, решается вопрос о постановке их на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. На родителей девочек будет составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — сообщила Ольга Евдокимова.

Прокуратура Пензенской области также организовала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Прокурор района побывал в школах, где учатся девочки, и поговорил с их учителями.

Как рассказал старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова РИА «Новости», после того как установили личности девушек, прокуратура начала проверку работы органов и учреждений системы профилактики с несовершеннолетними в связи с неправомерными действиями двух школьниц 15-летнего возраста в отношении символа воинской доблести.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором компания подростков греют руки и ноги над Вечным огнем на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе, в общении используют нецензурную лексику.