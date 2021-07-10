В парках Подольска начали раздавать воду из-за жары

Детям и пожилым жителям Подольска раздают бутылки с водой во всех городских парках и местах отдыха. В регионе стоит сильная жара. Столбики термометров добрались до отметки +30 градусов.

Чтобы отдых был более комфортным в такие жаркие выходные дни была организована раздача воды, сообщили в паблике «Администрация г. о. Подольск» во «ВКонтакте».

Жителям также напомнили о введенном «желтом» уровне погодной опасности. Он будет действовать до 16:00 11 июля. Но жара, по прогнозам синоптиков, будет стоять в Подмосковье до 14 июля. Превышение климатической нормы составит семь градусов и выше.

По данным синоптиков, такая погода установилась в европейской части России из-за антициклона. Врачи советуют пить больше воды и стараться не выходить на улицу в самое пекло. Из-за палящего солнца повышается риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта. Об этом стоит помнить и беречь свое здоровье.

В Санкт-Петербурге из-за жары усилили интенсивность полива городских улиц. Кроме того, рабочие начали использовать метод вертикального полива. Это позволяет обрабатывать большую площадь дороги, сообщили «Невские новости».