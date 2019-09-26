В Париже перекрыли родную улицу Жака Ширака

Власти Парижа перекрыли улицу Турнон, где жил бывший президент Франции Жак Ширак, который умер в четверг. На территорию пускают лишь жителей соседних домов и журналистов, для которых выделили маленький закуток.

Улицу Турнон закрыли для прохода после информации о смерти Жака Ширака. Там в несколько рядом поставили металлические заборы, рядом с которыми дежурят полицейские. Правоохранители проверяют документы у жильцов, желающих попасть в свои квартиры, пуская только их и журналистов. Для представителей СМИ выделили закуток напротив подъезда № 4.

Жак Ширак умер в четверг, 26 сентября, в окружении своих родных. Ему было 86 лет, Францией он правил с 1995 по 2007 год, а до этого в течение 18 лет был мэром Парижа. В честь политика на муниципальных объектах спустят флаги, а в мэрии столицы Франции откроют книги соболезнований, сообщил мэр Парижа Анн Идальго.

«Сегодня Париж в трауре. Я была глубоко опечалена, узнав о том, что Жак Ширак нас покинул. Выдающийся государственный деятель, большой гуманист, он делал историю нашей страны», — написала Идальго в Twitter.