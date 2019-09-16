В открытом доступе.14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть

Компания по кибербезопасности DeviceLock выяснила, что сервер ОФД «Дримкас» стал общедоступным 9 сентября и находился в таком состоянии в течение трех дней.

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Названия, адреса, ИНН компаний, а также номера телефонов и электронные адреса их представителей попали в Сеть. Также в свободном доступе оказались данные о заключенных договорах, ассортименте и ценах на товары и услуги.

В Федеральной налоговой службе заявили, что подобное случается впервые. По российскому законодательству, операторы должны защищать сведения, полученные от пользователей контрольно-кассовой техники, покупателей и налоговых органов.

В ФНС уточнили, что, если подозрения об утечке подтвердятся, компании ОФД «Дримкас» придется заплатить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.

В самой компании заявили, что утечка произошла из-за хакерских атак на серверы, которым «Дримкас» подвергалась с начала сентября.

Вопрос о защищенности личных данных в Сети стоит достаточно остро, информация о пользователях все чаще просачивается в открытый доступ. Так, в интернете обнаружили базу данных с 419 миллионами мобильных номеров пользователей Facebook. Незащищенный сервер содержал личные данные пользователей со всего мира, в том числе даты рождения, пол, страны, родные города, ID профилей