МИД РФ вызвал посла Норвегии из-за скандала в отеле Мурманска

Посла Норвегии Руне Ресаланда вызвали в МИД России из-за поведения норвежского консула Элисабет Эллингсен. Информация об этом появилась на сайте российского министерства.

Ресаланду заявили решительный протест в связи с русофобскими высказываниями Эллингсен в отеле Мурманска. В МИД также добавили, что приняли к сведению сожаление, которое выразило внешнеполитическое ведомство Норвегии из-за этого инцидента.

«Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», — заключили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поведение Эллингсен в одном из российских отелей является актом ненависти и национализма, написал RT. Поводом для скандала стала просьба менеджера гостиницы подождать, пока уберут номер.

Захарова уточнила, что Эллингсен кричала, что она ненавидит русских и привыкла к чистым номерам, потому что она «не как какая-нибудь русская женщина».