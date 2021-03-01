В семьях с творческими родителями нашли плюсы в онлайн-обучении

В 2020 году родители школьников массово жаловались на дистанционное обучение. В ходе исследования выяснилось, что отношение к дистанту зависит от того, какие обязанности на работе выполняют взрослые.

Сотрудники Института образования НИУ ВШЭ опросили 36 семей из девяти городов России, включая Москву, Петербург, Казань и Тюмень. В 14 семьях дети ходят в начальную школу, в 18 учатся в средней школе, в 12 — в старших классах, сообщил «Коммерсант».

Согласно опросу, в штыки удаленный формат обучения принимают семьи, в которых родители выполняют «ежедневно повторяющиеся однотипные задачи» на работе. Речь идет о рутинном физическом или умственном труде.

Взрослые в таких семьях называли учебу на дому «пробелом в знаниях», заявляли, что учителя ничего не объясняют и не раскрывают программу. Сами взрослые зачастую не могли объяснить детям непонятный материал.

В семьях, где «нерутинным умственным трудом» занимается хотя бы один взрослый, родители и дети смогли увидеть не только негатив, но и позитивные моменты. «Дети стали лучше высыпаться. Стало больше общения», — отмечали опрошенные.

Наконец, там, где нестандартными задачами занимаются оба родителя, увидели дополнительные возможности в онлайн-обучении. В этих семьях захотели подстраивать расписание и приоритеты под себя и в очном формате.