В онкоцентре Блохина прокомментировали «нищенские зарплаты» медсестер

Информация о том, что медсестры детского отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина зарабатывают 8-12 тысяч рублей, не соответствует действительности. Об этом «360» сообщили в пресс-службе онкоцентра. Ранее там заявили, что заявлений на увольнение от медсестер не поступало.

«Во-первых, они не уходят, во-вторых, цифры другие», — рассказала глава пресс-службы онкоцентра Нина Попова.

По ее словам, разговора об увольнении медсестер не было.

«Сегодня узнавала об этом и в кадровой службе, и у начальника сестринской службы. Мы работаем в штатном режиме», — заявила она.

Сколько именно зарабатывают медсестры, собеседница телеканала не уточнила.

Ранее сегодня независимый профсоюз «Альянс врачей» сообщил, что из онкоцентра вслед за врачами «будут массово увольняться медсестры». Причиной там назвали «нищенские зарплаты» медперсонала.

Бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков рассказал «Интерфаксу», что около 50 медсестер подыскивают новое место работы.

Рыков добавил, что стал пятым уволенным врачом в НМИЦ имени Блохина.

Конфликт в онкоцентре начался после назначения нового главы Института детской онкологии. Эту должность заняла Светлана Варфоломеева. До этого она работала в центре детской онкологии имени Димы Рогачева.

В сентябре несколько детских онкологов НМИЦ имени Блохина обвинили Варфоломееву в том, что вместо решения проблем она «терроризирует сложившийся коллектив» ради продвижения своих специалистов.