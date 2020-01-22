В омской больнице врачи сутки не могли сделать пациенту перевязку

Сын пожилого пациента рассказал, что его отец поступил в больницу с загноением раны на ноге. При этом врачи отказывались делать положенную перевязку, из-за чего сыну пришлось делать перевязки самому.

При нагноении пациенту должны были перевязывать рану два раза в день. При этом дежурный и лечащий врачи отправляли мужчину друг к другу, так и не решив проблему.

Когда сын больного сам сделал перевязку и пришел еще раз выяснить, почему медперсонал бездействовал, дежурный врач заявил, что «медсестры не на то учились».

«Вы ко мне подходили, я не смог решить этот вопрос. Ну не смог. Тем более у него вон и перевязочных материалов нету. А медсестры терапевтические, они не будут этими хирургическими вопросами заниматься».

При этом врач также сообщил, что утром у него была другая информация о необходимости процедуры, не уточнив, какая именно. После этого сотрудник медучреждения посоветовал обратиться к лечащему врачу, при том, что именно лечащий врач и отправил мужчину к нему.

Врач также пожаловался, что у пациента не было перевязочного материала.

В местном ведомстве здравоохранения сообщили, что уже начали проверку, а все виновные будут привлечены к ответственности. Там также пообещали, что «пациент получает всю необходимую терапию в полном объеме».