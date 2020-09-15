В одном из районов Москвы ввели карантин из-за вируса бешенства

В Гагаринском районе Москвы ввели карантин из-за бешенства. Опасный вирус выявили у домашнего животного.

Распоряжение об особом режиме подписал сегодня мэр столицы Сергей Собянин. Согласно документу, до 15 ноября в районе будет запрещено организовывать собак и кошек, а также продавать домашних питомцев. Местным жителям также вывозить своих домашних животных за пределы района.

Контролировать выполнение этих предписаний и проводить мероприятия по ликвидации очага бешенства будет столичный комитет ветеринарии. Данный вирус заразен и для человека, он может передаваться через слюну животных и людей.

Ранее ветеринарный врач Денис Середа назвал основные признаки бешенства у животного. Среди них слюнотечение, отказ пить воду и поедание различных инородных предметов (палки или камни). Дикие животные при заболевании перестают бояться человека и приходят в жилые зоны. При этом иногда бешенство протекает атипично, без явных симптомов, поэтому стоит внимательно следить за поведением питомца.