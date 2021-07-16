«В общежитии попросили»: осужденный москвич рассказал, почему сознательно нарушил самоизоляцию при COVID-19

Житель Москвы, которого осудили за нарушение самоизоляции, рассказал «360», зачем указал в документах неверный адрес проживания, а сам с COVID-19 поехал в полное людей общежитие.

Мужчина объяснил, что ему просто некуда было податься. Об обмане москвича попросили в самом общежитии.

«Я живу в общежитии. А написал, что проживаю у себя на работе. Почему — потому что в общежитии так сказали. Если напишу адрес проживания, то всех посадят на карантин, никто не будет на работу ходить, у всех дети… Просили, чтобы я не писал адрес общежития, иначе у меня будут неприятности. Ничего здесь такого нет, и я написал другой адрес», — поделился мужчина.

Всего в хостеле, куда приехал не долечившийся от болезни мужчина, проживают около 20 человек. Никто из них не заразился коронавирусной инфекцией. Иначе, по словам мужчины, он проходил бы совсем по другой статье.

По словам осужденного, из общежития он много раз звонил в скорую и просил забрать его в больницу. Находясь там, он понимал, что нарушает закон — но идти ему было просто некуда. Предоставить место в военном госпитале москвичу смогли только через несколько дней. Когда он оттуда вернулся, оказалось, что хостел все-таки на карантине. А самого мужчину уже разыскивает полиция.

В итоге его судили и приговорили к 10 месяцам ограничения свободы. В прокуратуре подчеркнули, что он знал о своем заболевании и подставил под угрозу здоровье других людей.