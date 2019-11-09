В общежитии МГУ обнаружили гранату

В общежитии МГУ имени Ломоносова обнаружили боеприпас. На место вызвали саперов, сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией.

Общежитие Московского гуманитарного университета имени Ломоносова расположено по адресу улица Кравченко, дом 7, на западе столицы. По данным источника, именно там в субботу, 9 ноября, обнаружили боеприпас. Пока точно неизвестно, где нашли — в самом здании или на территории. Источник также не сообщил, кто и как его обнаружил — известно только, что там находится граната.

Как именно она могла оказаться на территории общежития или с самом здании — пока не понятно. По сообщению источника, на место выехали саперы, которые разминируют боепрепас.