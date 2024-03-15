Общество 15 марта 2024, 20:59 В Общественной палате Подмосковья рассказали о нарушениях в первый день голосования Зампред ОП МО Дмитриева: 500 человек посетили Центр наблюдения за выборами РИА «Новости»

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На выборах президента России в Подмосковье было несколько десятков обращений о нарушениях. Об этом «360» рассказала первый зампред Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева.

По словам общественницы, жалобы в основном были связаны с некорректными списками наблюдателей.

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При этом Дмитриева отметила позитивную атмосферу, которая царила на участках для голосования. Наблюдатели Общественной палаты рассказали, что в выборах принимали участие необычные персонажи, молодожены, а некоторые избиратели даже приходили с домашними питомцами.

«Я надеюсь, что вот так же динамично и позитивно у нас пройдут оставшиеся два дня голосования. И я уверена, что нам с вами в этом пресс-центре, центре общественного наблюдения, будет что обсудить», — заявила Дмитриева.

Кроме того, член ОП рассказала, что Центр общественного наблюдения за выборами в первый день голосования посетили около 500 человек.

У нас здесь были лидеры общественного мнения, депутаты областной и Государственной думы, спортсмены, фермеры, представители политических партий. Одна из самых интересных на сегодня встреч — это встреча с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи. Татьяна Дмитриева

По словам Дмитриевой, молодым людям из разных стран было интересно погрузиться в избирательную систему России и понаблюдать за процессом голосования. Кроме того, их заинтересовала работа подмосковного Центра общественного наблюдения за выборами.

«Гостям был интересен сам опыт организации такого Центра с видеостеной, видеотрансляцией, высоким уровнем экспертности, мониторинговыми группами, информационным блоком по разбору инцидентов и так далее. <…> Их впечатлило, насколько высокий уровень организационного подхода обеспечен. Для нас приятна их высокая оценка, и, конечно, это хорошая возможность обменяться опытом с коллегами!» — добавила Дмитриева.

Ранее стало известно, что явка на выборах президента России в Подмосковье в первый день голосования почти достигла 25%.